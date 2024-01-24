Погода в Одесі на 25 січня: про що попереджають синоптики

Магнітні бурі: прогноз вчених на 24 січня Сьогодні, 24 січня 2024 року, за прогнозами вчених, очікується спокійна геомагнітна обстановка. Тому метеозалежні люди можуть не переживати за своє самопочуття – сонячна активність перебуває на низькому рівні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Магнітні бурі 23 січня: скільки триватиме космічний шторм У вівторок, 23 січня 2024 року, з 00 години до полудня очікується магнітна буря силою 6 балів за дев’ятибальною шкалою. Після полудня магнітосфера буде збурена. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ