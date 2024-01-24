Погода в Одесі на 25 січня: про що попереджають синоптики

У четвер, 25 січня, в Одесі та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі та вранці невеликі опади, місцями туман. Вдень термометри покажуть до 10 ° С тепла.
Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 25 січня
Завтра в Одесі буде хмарно із проясненнями. Вночі та вранці невеликі опади.
Вітер уночі південно-західний, удень західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2 ° С тепла, вдень 6-8 ° С тепла.
Погода в Одеській області 25 січня
На Одещині синоптики прогнозують невеликі опади. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця, ожеледиця.
Вітер уночі південно-західний, удень західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, туман, видимість 200-500м.