Погода в Одессе на 25 января: о чем предупреждают синоптики

В четверг, 25 января, в Одессе и области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью и утром небольшие осадки, местами туман. Днем термометры покажут до 10°С тепла.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 25 января
Завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки.
Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области 25 января
По Одесской области синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, гололедица, гололедица.
Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500м.