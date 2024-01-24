Погода в Одессе на 25 января: о чем предупреждают синоптики

Магнитные бури: прогноз ученых на 24 января Сегодня, 24 января 2024 года, по прогнозам ученых ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать за свое самочувствие — солнечная активность находится на низком уровне. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури 23 января: сколько продлится космический шторм Во вторник, 23 января 2024 года, с 00 часов до полудня ожидается магнитная буря силой 6 баллов по девятибалльной шкале. После полудня магнитосфера возмущенная. ПОДРОБНЕЕ