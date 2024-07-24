Погода в Одесі: на 25 липня оголосили штормове попередження

Погода в Одесі: чого очікувати у середу, 24 липня За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 24 липня 2024 року, в Одесі очікується спекотна погода без істотних опадів, а по області можливі короткочасні дощі та грози. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 22 липня: прогнозують грозу За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 22 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області протягом доби очікується гроза, під час грози шквал 15-18 м/с, вдень місцями град. Оголошено штормове попередження.

Крім того, 22-24 липня утримається надзвичайна (V класу), місцями середня (III класи) та висока (IV класи), пожежна небезпека. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ