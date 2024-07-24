Погода в Одесі: на 25 липня оголосили штормове попередження

На завтра, четвер, 25 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вранці та вдень очікується гроза, а під час грози шквал до 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 25 липня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер вночі північно-західний 7-12 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 26-28°С.
Температура морської води 26-27°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 липня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер вночі північно-західний 7-12 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с. Місцями під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 25-30°С.
На автошляхах області видимість добра.