Погода в Одессе: на 25 июля объявили штормовое предупреждение

На завтрашний день, четверг, 25 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: утром и днем ожидается гроза, а во время грозы шквал до 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 25 июля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем переменных направлений 3-8 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 26-27°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 июля
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь, гроза.
Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем переменных направлений 3-8 м/с. Местами при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.