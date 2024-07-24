Погода в Одессе: на 25 июля объявили штормовое предупреждение

Погода в Одессе: на 25 июля объявили штормовое предупреждение

На завтрашний день, четверг, 25 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: утром и днем ожидается гроза, а во время грозы шквал до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 25 июля

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 26-27°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 июля

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь, гроза.

Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем переменных направлений 3-8 м/с. Местами при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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