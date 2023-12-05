Погода в Одесі: якою буде середа 6 грудня

У середу, 6 грудня, в Одесі та Одеській області вранці очікуються невеликі опади. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в області очікується ожеледь та ожеледиця.
Прогноз погоди в Одесі 6 грудня
Хмарно. Вночі та вранці невеликі опади, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 2-4°C тепла.
Прогноз погоди в одеській області 6 грудня
Хмарно. Вночі та вранці невеликі опади, вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, димка, видимість 1-2 км.