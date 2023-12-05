Погода в Одесі: якою буде середа 6 грудня

Погода в Одесі: прогноз на 5 грудня Завтра, 5 грудня, на одеситів та мешканців області чекає морозний ранок. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується вночі 2-4°C морозу, вдень 4-6°C тепла, в області – вночі 2-7°C морозу, вдень 2-7°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 4 грудня: чекати на похолодання? Завтра, у понеділок, 4 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області помітно похолодає порівняно з минулими вихідними. Вдень можливий мороз, а денна температура повітря не перевищуватиме 4-5°С. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ