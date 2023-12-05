Погода в Одессе: какой будет среда 6 декабря

В среду 6 декабря в Одессе и Одесской области утром ожидаются небольшие осадки. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в области ожидается гололед и гололедица.
Прогноз погоды в Одессе 6 декабря
Облачно. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 2-4°C тепла.
Прогноз погоды в одесской области 6 декабря
Облачно. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами гололед, гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 2-7°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, дымка, видимость 1-2 км.