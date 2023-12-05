Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: какой будет среда 6 декабря

Погода в Одессе: какой будет среда 6 декабря

В среду 6 декабря в Одессе и Одесской области утром ожидаются небольшие осадки. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в области ожидается гололед и гололедица.

Прогноз погоды в Одессе 6 декабря

Облачно. Ночью и утром небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°C тепла, днем ​​2-4°C тепла.

Прогноз погоды в одесской области 6 декабря

Облачно. Ночью и утром небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков.

Ночью и утром местами гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем ​​2-7°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, дымка, видимость 1-2 км.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить