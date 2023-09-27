Погода в Одесі: яким буде четвер 28 вересня

Завтра, 28 вересня, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області хмарну погоду із проясненнями. Опадів не передбачається. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів четвер буде теплим, хоч і вітряним.
Прогноз погоди в Одесі 28 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди на Одещині 28 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°C.
На автошляхах області видимість добра.