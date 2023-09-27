Погода в Одессе: каким будет четверг 28 сентября

Завтра, 28 сентября, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей четверг будет теплым, хотя и ветреным.
Прогноз погоды в Одессе 28 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области 28 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.