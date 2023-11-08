Погода в Одесі: яким буде 9 листопада?

Погода в Одесі: чи знадобляться парасольки 8 листопада Завтра, 8 листопада, в Одесі та області очікується хмарна погода та помірний дощ. У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують на завтра поривчастий вітер до 17 м/с. Температура повітря вдень в Одесі до 18°C, в області – до 15-20°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 7 листопада Завтра, 7 листопада, в Одесі та Одеські області очікується мінлива хмарність, без опадів. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та азовського морів, в Одесі температура вночі опуститься до 9°C, вдень повітря прогріється 18°C. В області очікується вночі 6-11°C, вдень 16-21°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 6 листопада: який прогноз на понеділок За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 6 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі Можливий дощ. А штормовий вітер, судячи з усього, затих. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ