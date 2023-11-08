Погода в Одесі: яким буде 9 листопада?

Завтра, 9 листопада, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо в Одесі без істотних опадів, то в області вночі та вранці місцями невеликий дощ. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на дорогах вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Одесі 9 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 8-10°C, вдень 12-14°C.
Прогноз погоди в Одеській області 9 листопада
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 6-11°C, вдень 10-15°C.
На дорогах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.