Погода в Одессе: каким будет 9 ноября?

Завтра, 9 ноября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Если в Одессе без существенных осадков, то в области ночью и утром местами небольшой дождь. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на дорогах ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Одессе 9 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области 9 ноября
Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 10-15°С.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.