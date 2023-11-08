Погода в Одессе: каким будет 9 ноября?

Погода в Одессе: понадобятся ли зонтики 8 ноября Завтра, 8 ноября, в Одессе и области ожидается облачная погода и умеренный дождь. В Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют на завтра порывистый ветер до 17 м/с. Температура воздуха днем в Одессе до 18°С, в области — до 15-20°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 7 ноября Завтра, 7 ноября, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе температура ночью опустится до 9°C, днем ​​воздух прогреется до 18°C. В области ожидается ночью 6-11°C, днем ​​16-21°C. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 6 ноября: каков прогноз на понедельник По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 6 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. А штормовой ветер, судя по всему, утих. ПОДРОБНЕЕ