Погода в Одесі: яким буде 19 грудня

Завтра, 19 грудня, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського в Одесі та області буде хмарна погода з проясненнями. Вдень потеплішає – стовпчики термометрів піднімуться до 4-9°C тепла.
Прогноз погоди в Одесі 19 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 19 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями слабкий туман, ожеледиця.
Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 4-9°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці слабкий туман, видимість 500-1000 м, місцями ожеледиця.