Погода в Одесі: яким буде 19 грудня

Погода в Одесі 18 грудня: яким буде початок тижня Завтра, 18 грудня, в Одесі та області очікуються невеликі опади. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра на дорогах області ожеледиця, а вночі та вранці – димка. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 17 грудня: чи похолодає в неділю За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 17 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода без істотних опадів, вночі можливий невеликий мороз, а от вдень температура повітря буде «плюсовою». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ