Погода в Одессе: каким будет 19 декабря

Завтра, 19 декабря, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского, в Одессе и области будет облачная погода с прояснениями. Днем потеплеет – столбики термометров поднимутся до 4-9°C тепла.
Прогноз погоды в Одессе 19 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 19 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами слабый туман, гололедица.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром слабый туман, видимость 500-1000 м, местами гололедица.