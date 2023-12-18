Погода в Одессе: каким будет 19 декабря

Погода в Одессе 18 декабря: каким будет начало недели Сегодня, 18 декабря, в Одессе и области ожидаются небольшие осадки. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра на дорогах области гололедица, а ночью и утром — дымка. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 17 декабря: похолодает ли в воскресенье По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 17 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода без существенных осадков, ночью возможен небольшой мороз, а вот днем температура воздуха будет «плюсовой». ПОДРОБНЕЕ