Погода в Одесі: чи стане прохолодніше 3 вересня?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 3 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та спекотна погода. І якщо в Одесі опадів не прогнозують, то в області можливі короткочасні дощі та навіть грози.
Прогноз погоди в Одесі 3 вересня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень 29-31°С тепла.
Температура морської води 25-26°С.
Прогноз погоди на Одещині 3 вересня
На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-19°С, вдень вона підніметься до 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової