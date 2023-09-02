Погода в Одессе: станет ли прохладнее 3 сентября?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 3 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. И если в Одессе осадков не прогнозируют, то по области возможны кратковременные дожди и даже грозы.
Прогноз погоды в Одессе 3 сентября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 29-31°С тепла.
Температура морской воды 25-26°С.
Прогноз погоды в Одесской области 3 сентября
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем она поднимется до 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой