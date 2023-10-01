Погода в Одесі: чи похолодає у понеділок 2 жовтня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 2 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла, але вітряна погода. Пориви вітру вночі можуть сягати 15-17 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 2 жовтня
За прогнозами, в Одесі понеділок буде хмарним із проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 13-15°С, вдень 21-23°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 2 жовтня
На Одещині в понеділок очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі він посилиться до 15-17 м/с.
Температура вночі становитиме 10-15°С вище за нуль, вдень вона підніметься до 19-24°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової