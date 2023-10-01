Погода в Одессе: станет ли прохладнее понедельник 2 октября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 2 октября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая, но ветреная погода. Порывы ветра ночью могут достигать 15-17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 2 октября
По прогнозам, в Одессе понедельник будет облачным с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 2 октября
По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью он усилится до 15-17 м/с.
Температура ночью составит 10-15°С выше нуля, днем она поднимется до 19-24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой