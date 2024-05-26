Погода в Одесі: чи брати парасольки у понеділок 27 травня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 27 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області можливий короткочасний дощ. Крім того, вночі можливе посилення східного вітру до 15-20 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 27 травня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-16°С, вдень до 20-22°С вище за нуль.
Температура морської води 19-20°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 27 травня
На Одещині очікується мінлива хмарність. Подекуди короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 11-16°С, вдень 19-24°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.