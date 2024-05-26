Погода в Одессе: брать ли зонтики в понедельник 27 мая

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 27 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области возможен кратковременный дождь. Кроме того, ночью возможно усиление восточного ветра до 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 27 мая
В Одессе на завтра прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем до 20-22°С выше нуля.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 мая
По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 19-24°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.