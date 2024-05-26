Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: брать ли зонтики в понедельник 27 мая

Погода в Одессе: брать ли зонтики в понедельник 27 мая

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 27 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области возможен кратковременный дождь. Кроме того, ночью возможно усиление восточного ветра до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Одессе на 27 мая

В Одессе на завтра прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем до 20-22°С выше нуля.

Температура морской воды 19-20°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 27 мая

По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 19-24°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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