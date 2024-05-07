Погода в Одесі 8 травня: бути грозі?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 8 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі та вранці очікується гроза.
Прогноз погоди в Одесі на 8 травня
В Одесі хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці гроза.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 10-12°С, вдень 18-20°С тепла.
Температура морської води 14-15°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 травня
На Одещині хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий, місцями помірний дощ, удень без істотних опадів. Вночі та вранці гроза.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 8-13°С, вдень 17-22°С тепла.
На дорогах області видимість під час дощу 1-2 км.
Автор фото: Олександр Сівенко