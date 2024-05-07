Погода в Одессе 8 мая: быть грозе?

Прогноз синоптиков на 7 мая: тепло и ветер Завтра, во вторник, 7 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: станет ли прохладным днем понедельник 6 мая Завтра, в понедельник, 6 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится, но воздух прогреется не более чем до 19-22°С, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Что подготовила «небесная канцелярия» одесситам на Пасху – прогноз синоптиков Завтра, в день Пасхи, 5 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Правда, температура воздуха будет немного ниже по сравнению с предыдущими днями. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз синоптиков на 4 мая: штормовое предупреждение Завтра, в субботу, 4 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным. ПОДРОБНЕЕ