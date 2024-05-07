Погода в Одессе 8 мая: быть грозе?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 8 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром ожидается гроза.
Прогноз погоды в Одессе на 8 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром умеренный дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С тепла.
Температура морской воды 14-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 мая
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой, местами умеренный дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-13°С, днем 17-22°С тепла.
На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Автор фото: Александр Сивенко