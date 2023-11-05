Погода в Одесі 6 листопада: який прогноз на понеділок

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 6 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі Можливий дощ. А штормовий вітер, судячи з усього, затих.
Прогноз погоди в Одесі на 6 листопада
В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень без опадів.
Вітер південно-західний, удень західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-14°С, вдень 18-20°С вище за нуль.
Прогноз погоди в Одеській області на 6 листопада
На Одещині синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
Вітер уночі південно-західний, удень західний 9-14 м/с, уночі місцями пориви до 15 м/с.
Температура вночі 10-15°С, вдень повітря прогріється до 16-21°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової