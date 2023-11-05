Погода в Одесі 6 листопада: який прогноз на понеділок

Погода в Одесі 5 листопада: штормитиме? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтрашній день, неділю, 5 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі очікується гроза, а в другій половині ночі – сильний південний вітер – його швидкість може досягати 19-24 /с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 4 листопада: якою буде субота У суботу, 4 листопада в Одесі буде хмарно, без істотних опадів. А в Одеській області місцями вдень очікується невеликий дощ. Також, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на автошляхах області вночі та вранці місцями туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 3 листопада У п’ятницю, 3 листопада, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Але в області вночі та вранці синоптики обіцяють туман. Також, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вдень температура в Одесі підніметься до 17°C, в області до 15-20°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в листопаді: яким буде останній місяць осені-2023 Початок осені 2023 року видався у нас напрочуд теплим, більше того – у вересні та жовтні в Одесі та області було кілька разів побито температурний рекорд за кілька десятків і навіть сотню років. І багатьох напевно хвилює питання: а яким же буде листопад – таким же теплим і посушливим чи принесе з собою не дуже довгоочікуване похолодання та морози? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ