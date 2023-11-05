Погода в Одессе 6 ноября: каков прогноз на понедельник

Погода в Одессе 5 ноября: будет штормить? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на завтрашний день, воскресенье, 5 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ночью ожидается гроза, а во второй половине ночи – сильный южный ветер – его скорость может достигать 19-24 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 ноября: какой будет суббота В субботу, 4 ноября, в Одессе будет облачно, без существенных осадков. В Одесской области местами днем ​​ожидается небольшой дождь. Также, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на дорогах области ночью и утром местами туман. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 3 ноября В пятницу, 3 ноября, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Но в области ночью и по утрам синоптики обещают туман. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем ​​температура в Одессе поднимется до 17°C, в области до 15-20°C. ПОДРОБНЕЕ

Погода в ноябре: каким будет последний месяц осени-2023 Начало осени 2023 года выдалось у нас на удивление теплым, более того – в сентябре и октябре в Одессе и области был несколько раз побит температурный рекорд за несколько десятков и даже сотню лет. И многих наверняка волнует вопрос: а каким же будет ноябрь – таким же теплым и засушливым или же принесет с собой не очень-то долгожданное похолодание и морозы? ПОДРОБНЕЕ