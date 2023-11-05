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Погода в Одессе 6 ноября: каков прогноз на понедельник

Погода в Одессе 6 ноября: каков прогноз на понедельник

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 6 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. А штормовой ветер, судя по всему, утих.

Прогноз погоды в Одессе на 6 ноября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер юго-западный, днем западный 9-14 м/с.

Температура ночью 12-14°С, днем 18-20°С выше нуля.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 ноября

По Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем западный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью 10-15°С тепла, днем воздух прогреется до 16-21°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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