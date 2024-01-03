Погода в Одесі 4 січня: що прогнозують синоптики на четвер

За прогнозами синоптиків, завтра, 4 січня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура коливається від 0-5°С тепла вночі та до 7-12°С тепла вдень.
Прогноз погоди в Одесі 4 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 9-11°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 4 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На автошляхах області вночі місцями димка, 1-2 км.