Погода в Одессе 4 января: что прогнозируют синоптики на четверг

Погода в Одессе 3 января: ждать ли возвращения заморозков В среду, 3 января, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается облачная погода, без существенных осадков. В Одессе прогнозируют температуру ночью 2-4°С тепла, днем ​​7-9°С тепла. В области ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем ​​5-10°С тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз на 2 января Завтра, 2 января, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км. ПОДРОБНЕЕ