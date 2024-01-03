Погода в Одессе 4 января: что прогнозируют синоптики на четверг

По прогнозам синоптиков, завтра, 4 января, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура колеблется от 0-5 ° С тепла ночью и до 7-12 ° С тепла днем.
Прогноз погоды в Одессе 4 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 9-11°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 4 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью местами дымка, 1-2 км.