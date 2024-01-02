Погода в Одесі 3 січня: чи чекати повернення заморозків

У середу, 3 січня, за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області очікується хмарна погода без істотних опадів. В Одесі прогнозую ть температуру вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла. В області вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одесі 3 січня
Хмарно. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 3 січня
Хмарно. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, 1-2 км.