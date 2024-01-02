Погода в Одесі 3 січня: чи чекати повернення заморозків

Погода в Одесі: прогноз на 2 січня Завтра, 2 січня, за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На автошляхах області вночі місцями димка, видимість 1-2 км. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ