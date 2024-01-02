Погода в Одессе 3 января: ждать ли возвращения заморозков

Погода в Одессе: прогноз на 2 января Завтра, 2 января, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км. ПОДРОБНЕЕ