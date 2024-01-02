Погода в Одессе 3 января: ждать ли возвращения заморозков

В среду, 3 января, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается облачная погода, без существенных осадков. В Одессе прогнозируют температуру ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла. В области ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 5-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе 3 января
Облачно. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 3 января
Облачно. Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, 1-2 км.