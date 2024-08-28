Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 29 серпня: штормове попередження залишається чинним

Погода в Одесі 29 серпня: штормове попередження залишається чинним

В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження на завтрашній четвер, 29 серпня 2024 року: очікується гроза.

Про це повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія просить одеситів та гостей міста бути обережними та максимально обмежити переміщення та поїздки, а також просять не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами.

Прогноз погоди в Одесі на 29 серпня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 24-25°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 29 серпня

На Одещині на завтра прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

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