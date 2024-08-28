Погода в Одесі 29 серпня: штормове попередження залишається чинним

В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження на завтрашній четвер, 29 серпня 2024 року: очікується гроза.
Про це повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія просить одеситів та гостей міста бути обережними та максимально обмежити переміщення та поїздки, а також просять не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами.
Прогноз погоди в Одесі на 29 серпня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 25-27°С.
Температура морської води 24-25°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 серпня
На Одещині на завтра прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.
На автошляхах області видимість добра.