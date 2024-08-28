Погода в Одессе 29 августа: штормовое предупреждение остается в силе

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашний четверг, 29 августа 2024 года: ожидается гроза.
Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть осторожными и максимально ограничить перемещение и поездки, а также просят не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.
Прогноз погоды в Одессе на 29 августа
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 августа
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.