Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 29 августа: штормовое предупреждение остается в силе

Погода в Одессе 29 августа: штормовое предупреждение остается в силе

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашний четверг, 29 августа 2024 года: ожидается гроза.

Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть осторожными и максимально ограничить перемещение и поездки, а также просят не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Прогноз погоды в Одессе на 29 августа

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 24-25°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 29 августа

По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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