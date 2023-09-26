Погода в Одесі 27 вересня: тепло та вітряно

У середу, 27 вересня, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Також у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують до +28°C тепла в Одесі та до +30°C в області.
Прогноз погоди в Одесі 27 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області 27 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°C.
На дорогах у місті та області видимість добра.
Обов’язково користуйтеся сонцезахисними окулярами навіть у таку погоду: те, що вони не потрібні восени, — міф! До того ж саме зараз багато магазинів оптики влаштовують сезонні розпродажі.