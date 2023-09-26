Погода в Одессе 27 сентября: тепло и ветрено 

В среду, 27 сентября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Также в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют до +28°С тепла в Одессе и до +30°С в области.
Прогноз погоды в Одессе 27 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области 27 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
На дорогах в городе и области видимость хорошая.
Не забывайте пользоваться солнцезащитными очками даже в такую погоду: то, что они не нужны осенью, — миф! К тому же именно сейчас многие магазины оптики устраивают сезонные распродажи.