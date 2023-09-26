Погода в Одессе 27 сентября: тепло и ветрено 

Погода в Одессе 26 сентября: бабье лето в разгаре Завтра, 26 сентября, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, воздух в Одессе прогреется до +28°С, в области до +30°С. Ветер ожидается до 14 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Будет ли суровой зима 2023-2024 – прогноз В преддверии начала отопительного сезона и на фоне возможного возобновления российских атак по энергообъектам многих украинцев волнует вопрос: какой будет зима 2023-2024? Ожидаются ли сильные морозы и снег? ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: оптимистичен ли прогноз на 25 сентября? Судя по прогнозу синоптиков, осень пока что не спешит в Одессу и область, и это, наверное, хорошо. Так, завтрашний понедельник, 25 сентября 2023 года, обещает быть по-летнему погожим, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 24 сентября: бабье лето в разгаре По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая для осени погода. Осадков не ожидается, а вот утренний туман местами возможен. ПОДРОБНЕЕ