Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 27 сентября: тепло и ветрено 

Погода в Одессе 27 сентября: тепло и ветрено 

В среду, 27 сентября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Также в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют до +28°С тепла в Одессе и до +30°С в области.

Прогноз погоды в Одессе 27 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды в Одесской области 27 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.

На дорогах в городе и области видимость хорошая.

Не забывайте пользоваться солнцезащитными очками даже в такую погоду: то, что они не нужны осенью, — миф! К тому же именно сейчас многие магазины оптики устраивают сезонные распродажи.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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