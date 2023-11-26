Погода в Одесі 27 листопада: знову хуртовина?

Погода в Одесі 26 листопада: неділя буде сніговою? За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 26 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікуються складні погодні умови: шквальний вітер, опади у вигляді снігу, на дорогах ожеледиця. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Штормове попередження на 26 листопада: на Одесу насуваються шквальний вітер та хуртовина За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 26 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області протягом доби очікуються значні опади, хуртовина, ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, а вночі пориви вітру можуть досягати 19-24 м/с. Оголошено штормове попередження. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 25 листопада: як почнуться вихідні Завтра, 25 листопада, в Одесі буде хмарно, вранці та вдень помірний дощ. В Одеській області також буде хмарно, вночі місцями дощ. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області оголошено штормове попередження – очікуються пориви вітру до 20 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ