Погода в Одесі 27 листопада: знову хуртовина?

В Одесі та Одеській області знову оголошено штормове попередження: завтра, у понеділок, 27 листопада 2023 року, синоптики знову прогнозують значний сніг, хуртовину та ожеледицю на дорогах.
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі 27 листопада по Одесі та області очікується сильний сніг, хуртовина, видимість на автошляхах становитиме 200-500 м.
Вдень пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с.
Протягом доби ожеледиця.
В Одесі хмарно. Вночі та вранці без істотних опадів. Вночі хуртовина. Ожеледиця.
Вітер північно-західний 25-30 м/с, вдень 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6°С морозу, вдень від 1°С до 4°С тепла.