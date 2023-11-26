Погода в Одессе 27 ноября: опять метель?

В Одессе и Одесской области снова объявлено штормовое предупреждение: завтра, в понедельник, 27 ноября 2023 года, синоптики снова прогнозируют обильный снег, метель и гололедицу на дорогах.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью 27 ноября по Одессе и области ожидается сильный снег, метель, видимость на автодорогах составит 200-500 м.
Днем порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.
В течение суток гололедица.
В Одессе завтра облачно. Ночью и утром без существенных осадков. Ночью вьюга. Гололедица.
Ветер северо-западный 25-30 м/с, днем 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла.