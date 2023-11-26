Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 27 ноября: опять метель?

Погода в Одессе 27 ноября: опять метель?

В Одессе и Одесской области снова объявлено штормовое предупреждение: завтра, в понедельник, 27 ноября 2023 года, синоптики снова прогнозируют обильный снег, метель и гололедицу на дорогах.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью 27 ноября по Одессе и области ожидается сильный снег, метель, видимость на автодорогах составит 200-500 м.

Днем порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

В течение суток гололедица.

В Одессе завтра облачно. Ночью и утром без существенных осадков. Ночью вьюга. Гололедица.

Ветер северо-западный 25-30 м/с, днем 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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