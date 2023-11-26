Погода в Одессе 27 ноября: опять метель?

Погода в Одессе 26 ноября: воскресенье будет снежным? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 26 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидаются сложные погодные условия: шквальный ветер, обильные осадки в виде снега, на дорогах гололедица. ПОДРОБНЕЕ

Штормовое предупреждение на 26 ноября: на Одессу надвигаются шквальный ветер и метель По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 26 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидаются значительные осадки, метель, гололедица, налипание мокрого снега, гололедица, а ночью порывы ветра могут достигать 19-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 25 ноября: как начнутся выходные Завтра, 25 ноября, в Одессе пасмурно, утром и днем ​​умеренный дождь. В Одесской области будет облачно, ночью местами дождь. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение – ожидаются порывы ветра до 20 м/с. ПОДРОБНЕЕ