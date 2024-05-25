Погода в Одесі 26 травня: чого слід побоюватися цієї неділі

Завтра, в неділю, 26 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність, опадів не очікується. Крім того, синоптики попереджають: завтра збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогноз погоди в Одесі на 26 травня
За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря складе 13-15°C тепла вночі і плюс 23-25°C вдень.
Температура морської води 19-20°C.
Прогноз погоди по Одеській області на 26 травня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Вночі 10-15°C тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22-27°C.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової