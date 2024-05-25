Погода в Одессе 26 мая: чего следует опасаться в это воскресенье

Завтра, в воскресенье, 26 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Кроме того, синоптики предупреждают: завтра сохранится чрезвычайная (V класса) пожароопасность.
Прогноз погоды в Одессе на 26 мая
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит 13-15°C тепла ночью и плюс 23-25°C днем.
Температура морской воды 19-20°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 мая
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Ночью 10-15°C тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки 22-27°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой