Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 26 мая: чего следует опасаться в это воскресенье

Погода в Одессе 26 мая: чего следует опасаться в это воскресенье

Завтра, в воскресенье, 26 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Кроме того, синоптики предупреждают: завтра сохранится чрезвычайная (V класса) пожароопасность.

Прогноз погоды в Одессе на 26 мая

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит 13-15°C тепла ночью и плюс 23-25°C днем.

Температура морской воды 19-20°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 26 мая

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью 10-15°C тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки 22-27°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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