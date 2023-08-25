Погода в Одесі 26 серпня: чи буде надалі прохолодно?

Погода в Одесі на День незалежності: синоптики попереджають про небезпеку Спека не відпускає одеситів та гостей Одеси і схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на четвер, 24 серпня 2023 року, поки що невтішний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: спека не відступає Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на середу, 23 серпня 2023 року, поки що невтішний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ