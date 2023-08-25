Погода в Одесі 26 серпня: чи буде надалі прохолодно?

Спека днями дещо відступила і Одещиною пройшли невеличкі дощі. Щоправда, спала спека всього на кілька градусів, але все одно відчувається, що в одеському регіоні стало дещо легше переносити нинішні погодні умови. Така погода зберігатиметься найближчими днями, а вересень синоптики прогнозують доволі жарким – такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на суботу, 26 серпня 2023 року.
Прогноз погоди в Одесі 26 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 6-11 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
Температура морської води 25-26°С.
Прогноз погоди на Одещині 26 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 6-11 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
На автошляхах області видимість добра.