Погода в Одессе 26 августа: будет ли в дальнейшем прохладно?

Жара на днях несколько отступила и в Одесской области прошли небольшие дожди. Правда, спала жара всего на несколько градусов, но все равно чувствуется, что в одесском регионе стало легче переносить нынешние погодные условия. Такая погода будет сохраняться в ближайшие дни, а сентябрь синоптики прогнозируют довольно жарким — таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей на субботу, 26 августа 2023 года.
Прогноз погоды в Одессе 26 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 25-26°С.
Прогноз погоды на Одесской области 26 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.