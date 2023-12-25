Погода в Одесі 26 грудня: оголошено штормове попередження

У вівторок, 26 грудня, в Одесі та області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 26 грудня
За прогнозом синоптиків, у вівторок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 9-14 м/с, уночі пориви, 15-20 м/с.
Температура вночі 5-7 ° С тепла, вдень 11-13 ° С тепла.
Погода в Одеській області 26 грудня
В області завтра також суттєвих опадів не прогнозують.
Вітер західний, 9-14 м/с, уночі пориви, 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7 ° С тепла, вдень 10-15 ° С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Номера экстренных служб:
Цілодобова медична швидка допомога – 103
Патрульна служба МВС України в Одесі – 102
Оперативний міський центр “Швидка комунальна допомога” – 15-01