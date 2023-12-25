Погода в Одессе 26 декабря: объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 26 декабря, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 26 декабря
По прогнозу синоптиков во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с, ночью порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 11-13°С тепла.
Погода в Одесской области 26 декабря
В области завтра также существенных осадков не прогнозируют.
Ветер западный, 9-14 м/с, ночью порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Номера экстренных служб:
Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01