Погода в Одессе 25 августа: можно ли планировать поход на пляж

Завтра, в воскресенье, 25 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится жаркая погода. Осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 25 августа
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 30-35°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 августа
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-25°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Александра Бурлака