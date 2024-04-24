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Погода в Одесі 25 квітня: синоптики попереджають про небезпеку

Погода в Одесі 25 квітня: синоптики попереджають про небезпеку

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 25 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується туман, видимість на дорогах складе 200-500 м.

Що радять водіям у патрульній поліції

Поради патрульної поліції Одеської області у туманну погоду:

  • вибирайте безпечну швидкість, щоб встигнути негайно загальмувати;
  • увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, щоб вас бачили;
  • стежте за розміткою, так ви не виїдете на зустрічну смугу і не поїдете з дороги;
  • якщо видимість недостатня настільки, що рух просто неможливий, з’їжджайте на узбіччя і обов’язково увімкніть аварійну сигналізацію;
  • дотримуйтесь безпечної дистанції, щоб вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки.

Пішоходам нагадують про важливість носіння світловідбиваючих елементів, які допоможуть стати помітнішими на дорозі та уникнути неприємностей.

Прогноз погоди в Одесі на 25 квітня

В Одесі у четвер очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-11°С, вдень 16-18°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 квітня

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°С, вдень 16-21°С тепла, на півдні до 24°С.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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