Погода в Одесі 25 квітня: синоптики попереджають про небезпеку

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 25 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується туман, видимість на дорогах складе 200-500 м.
Що радять водіям у патрульній поліції
Поради патрульної поліції Одеської області у туманну погоду:
- вибирайте безпечну швидкість, щоб встигнути негайно загальмувати;
- увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, щоб вас бачили;
- стежте за розміткою, так ви не виїдете на зустрічну смугу і не поїдете з дороги;
- якщо видимість недостатня настільки, що рух просто неможливий, з’їжджайте на узбіччя і обов’язково увімкніть аварійну сигналізацію;
- дотримуйтесь безпечної дистанції, щоб вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки.
Пішоходам нагадують про важливість носіння світловідбиваючих елементів, які допоможуть стати помітнішими на дорозі та уникнути неприємностей.
Прогноз погоди в Одесі на 25 квітня
В Одесі у четвер очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 16-18°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 квітня
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 16-21°С тепла, на півдні до 24°С.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.