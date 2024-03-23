Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 24 березня: чекайте на поривчастий вітер

Погода в Одесі 24 березня: чекайте на поривчастий вітер

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів дали прогноз погоди в Одесі та Одеській області на неділю, 24 березня 2024 року.

Прогноз погоди в Одесі на 24 березня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 11-13°С тепла.

Нагадаємо, в Одесі на 24 березня оголошено штормове попередження: очікується сильний південний вітер

Прогноз погоди в Одеській області на 24 березня

По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 11-16°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk