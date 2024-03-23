Погода в Одесі 24 березня: чекайте на поривчастий вітер

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів дали прогноз погоди в Одесі та Одеській області на неділю, 24 березня 2024 року.
Прогноз погоди в Одесі на 24 березня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 11-13°С тепла.
Нагадаємо, в Одесі на 24 березня оголошено штормове попередження: очікується сильний південний вітер
Прогноз погоди в Одеській області на 24 березня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 11-16°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.