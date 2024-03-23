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Погода в Одессе 24 марта: ждите порывистый ветер

Погода в Одессе 24 марта: ждите порывистый ветер

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей дали прогноз погоды в Одессе и Одесской области на воскресенье, 24 марта 2024 года.

Прогноз погоды в Одессе на 24 марта

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С тепла.

Напомним, в Одессе на 24 марта объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный южный ветер

Прогноз погоды в Одесской области на 24 марта

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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