Погода в Одессе 24 марта: ждите порывистый ветер

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей дали прогноз погоды в Одессе и Одесской области на воскресенье, 24 марта 2024 года.
Прогноз погоды в Одессе на 24 марта
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С тепла.
Напомним, в Одессе на 24 марта объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный южный ветер
Прогноз погоды в Одесской области на 24 марта
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.