Погода в Одесі 23 червня: що обіцяють синоптики цього недільного дня

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у неділю, 23 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 23 червня
В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°С вище нуля, вдень до 25-27°С тепла.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 23 червня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень 25-30°С тепла.
На автошляхах області місцями серпанок, видимість 2-4 км.