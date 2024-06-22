Погода в Одессе 23 июня: что обещают синоптики в этот воскресный день

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовсого морей, завтра, в воскресенье, 23 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 23 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-21°С выше нуля, днем до 25-27°С тепла.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 июня
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 25-30°С тепла.
На автодорогах области местами дымка, видимость 2-4 км.