Погода в Одессе 23 июня: что обещают синоптики в этот воскресный день

Погода в Одессе 23 июня: что обещают синоптики в этот воскресный день

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовсого морей, завтра, в воскресенье, 23 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Прогноз погоды в Одессе на 23 июня

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 19-21°С выше нуля, днем до 25-27°С тепла.

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 июня

По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 25-30°С тепла.

На автодорогах области местами дымка, видимость 2-4 км.

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