Погода в Одесі 22 вересня: яким буде кінець робочого тижня

У п’ятницю, 22 вересня, в Одесі очікується тепла погода. Небо буде хмарним, але опади не очікуються. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на Одещині вранці місцями очікується туман.

Прогноз погоди в Одесі 22 вересня

Хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°C.

Температура морської води 21-22°C.

Прогноз погоди в Одеській області 22 вересня

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°C.

На автошляхах області вранці подекуди туман, видимість 200-500 м.

Не турбуйтеся, якщо погода стає дедалі похмурішою: восени ви ще встигнете насолодитися сонцем. Нехай промені не такі яскраві, як влітку, але вони теж можуть завдати шкоди очам та ніжній шкірі навколо. Тому не поспішайте ховати сонячні окуляри — вони вам ще знадобляться. А якщо їх у вас немає, то осінь — найкращий час, щоб купити нову оправу, адже багато магазинів оптики саме зараз пропонують акції на сонцезахисні окуляри.