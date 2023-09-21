Погода в Одессе 22 сентября: каким будет конец рабочей недели

Завтра, в пятницу, 22 сентября, в Одессе ожидается теплая погода. Небо будет облачным, но осадков не ожидается. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одесской области утром местами ожидается туман.
Прогноз погоды в Одессе 22 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 22 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Не расстраивайтесь, если погода становится более пасмурной: осенью вы еще успеете насладиться солнцем. Лучики уже не такие яркие, как летом, но они тоже могут нанести вред глазам и нежной коже вокруг. Поэтому не спешите прятать солнечные очки в дальний угол — они вам точно пригодятся. А если их у вас нет, то осень — отличное время, чтобы присмотреться к новенькой оправе, ведь многие магазины оптики именно сейчас предлагают акции на солнцезащитные очки.