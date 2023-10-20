Погода в Одесі 21 жовтня: на вихідні повернеться літо?

Завтра, 21 жовтня, в Одесі та області очікується тепла погода – в Одесі вдень до 25°C, в області 23-28°C. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів завтра буде мінлива хмарність і без опадів.
Прогноз погоди в Одесі 21 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-17°C, вдень 23-25°C.
Прогноз погоди в Одеській області 21 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-17 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18°C, вдень 23-28°C.
На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.