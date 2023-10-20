Погода в Одессе 21 октября: на выходные вернется лето?

Завтра, 21 октября, в Одессе и области ожидается теплая погода – в Одессе днем до 25°C, в области 23-28°C. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей завтра переменная облачность и без осадков.
Прогноз погоды в Одессе 21 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью юго-западный, 9-14 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-17°C, днем 23-25°C.
Прогноз погоды в Одесской области 21 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-17 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-18°C, днем 23-28°C.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.