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Погода в Одесі 20 серпня: чи спаде спека?

Погода в Одесі 20 серпня: чи спаде спека?

За прогнозом синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтрашній недільний день, 20 серпня 2023 року, обіцяє бути таким же сухим та спекотним, як сьогоднішній. Аномально спекотні дні поки що не припиняються.

Прогноз погоди в Одесі 20 серпня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 21-23°С, вдень 32-34°С вище за нуль.

Температура морської води 24-25°С.

Прогноз погоди на Одещині 20 серпня

На Одещині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 18-23°С, вдень вона підніметься до 32-37°С.

На автошляхах області видимість добра.

Раніше ми розповідали, яка погода очікується у вересні.

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