Погода в Одессе 20 августа: спадет ли жара?

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний воскресный день, 20 августа 2023 года, обещает быть таким же сухим и жарким, как сегодняшний. Аномально жаркие дни пока не прекращаются.
Прогноз погоды в Одессе 20 августа
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 32-34°С выше нуля.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области 20 августа
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем она поднимется до 32-37°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы рассказывали, какая погода ожидается в сентябре.